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США ввели санкции против четырех россиян

Минфин: четверо россиян попали под санкции США по подозрению в хакерстве
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Global Look Press

Министерство финансов США ввело персональные санкции против четырех граждан России. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По данным ведомства, ограничения касаются IT-компании Aeza Group и ее руководства. Как сообщают власти, компания якобы предоставляла «пуленепробиваемый хостинг» для киберпреступников: обслуживала хакерские группы (включая Meduza и Lumma), наркоторговую площадку BlackSprut и операторов вредоносных программ. Также, по версии Вашингтона, они причастны к серии киберпреступлений, включая атаки на объекты критической инфраструктуры.

Под ограничения попали сама Aeza Group, ее британский филиал и две предполагаемые «дочки» в России, а также четверо руководителей: гендиректор Арсений Пензев (арестован в РФ за размещение BlackSprut), техдиректор Владимир Гаст, финансовый куратор Юрий Бозоян (арестован) и временно исполняющий обязанности Игорь Князев.

Санкции предполагают блокировку активов в США и запрет на транзакции с компанией. Мера принята совместно с Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании.

Ранее политолог допустил, что президент США Дональд Трамп все-таки введет новые санкции против России.

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