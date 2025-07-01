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Политолог допустил, что Трамп все-таки введет новые санкции против России

Политолог Бовт: Трамп может пойти на введение новых санкций против России
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Suzanne Plunkett/Pool/Reuters

Кандидат исторических наук, политолог Георгий Бовт в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление американского сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о готовности президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против России. Эксперт допустил, что глава Белого дома все-таки подпишет этот законопроект, передав при этом полномочия по рестрикциям исполнительной власти.

«Больше всего про этот законопроект говорят, что там 500-процентные пошлины на товары из стран, которые покупают у России сырье. Но в законопроекте уже сделаны исключения: он не будет касаться тех стран, которые помогают Украине. Это, впрочем, достаточно широкое понятие», — отметил Бовт.

Он добавил, что Вашингтон вряд ли будет торопиться вводить максимальные пошлины, предусмотренные инициативой, поскольку тарифы в размере 500% в экономических отношениях с Китаем невозможны.

29 июня Грэм заявил, что Трамп готов утвердить законопроект о новых санкциях против России.

Одним из основных пунктов документа является введение санкций против ключевых секторов российской экономики. Кроме того, предусмотрены 500-процентные пошлины на импорт для стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другое. На данный момент законопроект поддержали 82 сенатора.

Ранее Трамп пообещал выдвинуть ряду стран условия торговли.

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