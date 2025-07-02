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«Росатом» может продать долю в АЭС «Аккую» в Турции

«Росатом» ведет переговоры с иностранными компаниями о продаже 49% в АЭС «Аккую»
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Li Zhenbei/XinHua/Global Look Press

Госкорпорация «Росатом» ведет переговоры о продаже 49% в АЭС «Аккую» в Турции с иностранными компаниями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу корпорации.

«Возможность продажи 49% доли в проекте АЭС Аккую предусмотрена межправсоглашением о реализации проекта, заключенным в 2010 году», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что переговоры ведутся в том числе с турецкими компаниями. Выбор потенциальных партнеров обязательно должен быть согласован с турецкой стороной.

До этого вице-премьер Российской Федерации Александр Новак сообщил, что ввод в эксплуатацию первого энергоблока атомной электростанции (АЭС) «Аккую» ожидается в течение одного года.

Строительство атомной электростанции «Аккую» стартовало 3 апреля 2018 года. До этого сообщалось, что ее ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год. В октябре прошлого года министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар заявил, что уровень готовности первого реактора АЭС составляет более 90%.

Ранее стало известно, как РФ сможет профинансировать постройку АЭС в Турции.

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