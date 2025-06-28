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Ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС «Аккую» ожидается в течение года

Новак: эксплуатация первого энергоблока АЭС «Аккую» начнется в течение года
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Li Zhenbei/XinHua/Global Look Press

Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак сообщил, что ввод в эксплуатацию первого энергоблока атомной электростанции (АЭС) «Аккую» ожидается в течение одного года. Об этом он рассказал в интервью турецкому государственному агентству Anadolu.

По словам Новака, данный проект является для Российской Федерации флагманским и представляет собой ключевой проект в сфере сотрудничества в области ядерной энергетики и мирного использования атомной энергии.

«Я думаю, что первый энергоблок будет введен в эксплуатацию в ближайшее время, в течение года», — приводит агентство слова российского чиновника.

Как сообщал ранее министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар, запуск первого энергоблока АЭС «Аккую», строящейся «Росатомом», остается приоритетной задачей для Турции.

Строительство атомной электростанции «Аккую» стартовало 3 апреля 2018 года. До этого сообщалось, что ее ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год. В октябре прошлого года министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар заявил, что уровень готовности первого реактора АЭС составляет более 90%.

Ранее стало известно, как РФ сможет профинансировать постройку АЭС в Турции.

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