Россия вошла в топ-5 поставщиков газа в Евросоюз

Россия в первом полугодии заняла четвертое место по объемам поставок газа в Евросоюз. Об этом свидетельствуют данные европейского аналитического центра Bruegel, пишет ТАСС.

За первые шесть месяцев текущего года поставки российского газа в ЕС составили 19,3 млрд кубометров.

Первое место заняла Норвегия (47,95 млрд), второе — США (40,5 млрд), а тройку лидеров замкнул Алжир (19,9 млрд).

17 июня сообщалось, что Еврокомиссия предложила к концу 2027 года полностью запретить странам Евросоюза приобретать газ в России. Кроме того, ЕК намерена запретить странам ЕС заключать краткосрочные контракты на поставки газа из РФ с 2026 года, долгосрочные — до конца 2027 года.

До этого премьер-министр Словакии подверг критике планы Европейского союза по отказу от российских энергоносителей, назвав такое решение «выстрелом в собственное колено». По словам Фицо, подобные шаги приведут к снижению конкурентоспособности Европейского союза и росту цен на электроэнергию и газ. Политик особо отметил, что наибольший ущерб будет нанесен Словакии, которая находится «в конце трубы» системы энергоснабжения.

Ранее стало известно, что странам ЕС не будут выплачивать компенсации за отказ от российского газа.