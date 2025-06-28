На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕС назвали отказ от российской энергии выстрелом в колено

Фицо сравнил желание ЕС прекратить импорт энергии из РФ с выстрелом в колено
close
Darko Vojinovic/AP

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал планы ЕС по отказу от российских энергоносителей, назвав такое решение «выстрелом в собственное колено». Об этом он заявил в эфире программы «Субботние диалоги», передает РИА Новости.

По словам Фицо, подобные меры снизят конкурентоспособность ЕС и приведут к росту цен на электроэнергию и газ. Особенно сильно, как отметил премьер, пострадает Словакия, которая находится «в конце трубы» энергоснабжения.

Европейская комиссия, по словам Фицо, признает обоснованность опасений Словакии. Страна традиционно зависит от российских энергоносителей.

Накануне Фицо выразил скептическое отношение к новому пакету санкций, который Европейский союз планирует ввести в отношении России. По его мнению, предложенные меры, хоть и выглядят «очень секси», на деле окажутся неэффективными. Премьер-министр отметил, что все предыдущие санкционные меры не принесли существенных результатов и новый пакет вряд ли станет исключением.

Ранее Путин заявил, что на Западе «не видят бревна в своем глазу».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами