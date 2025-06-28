В ЕС назвали отказ от российской энергии выстрелом в колено

Фицо сравнил желание ЕС прекратить импорт энергии из РФ с выстрелом в колено

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал планы ЕС по отказу от российских энергоносителей, назвав такое решение «выстрелом в собственное колено». Об этом он заявил в эфире программы «Субботние диалоги», передает РИА Новости.

По словам Фицо, подобные меры снизят конкурентоспособность ЕС и приведут к росту цен на электроэнергию и газ. Особенно сильно, как отметил премьер, пострадает Словакия, которая находится «в конце трубы» энергоснабжения.

Европейская комиссия, по словам Фицо, признает обоснованность опасений Словакии. Страна традиционно зависит от российских энергоносителей.

Накануне Фицо выразил скептическое отношение к новому пакету санкций, который Европейский союз планирует ввести в отношении России. По его мнению, предложенные меры, хоть и выглядят «очень секси», на деле окажутся неэффективными. Премьер-министр отметил, что все предыдущие санкционные меры не принесли существенных результатов и новый пакет вряд ли станет исключением.

Ранее Путин заявил, что на Западе «не видят бревна в своем глазу».