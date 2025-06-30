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Банк международных расчетов заявил об угрозах мировому экономическому порядку

Банк международных расчетов: мировая экономика достигла переломного момента
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Mark Lennihan/AP

Инициированная Соединенными Штатами торговая война и сложная ситуация в геополитике наносят удары по давно устоявшемуся экономическому порядку и представляют угрозу для мировой финансовой системы. Об этом сообщается в ежегодном отчете Банка международных расчетов (БМР; BIS).

По словам главы БМР Агустина Карстенса, мировая экономика достигла «переломного момента» и вступила в «новую эру повышенной неопределенности и непредсказуемости». Особую обеспокоенность вызывают усилившийся протекционизм и фрагментация торговли, так как они усугубляют уже продолжающийся не одно десятилетие спад экономики.

Старение населения, изменение климата, геополитика и проблемы в цепочках поставок также ослабляют устойчивость мировой экономики к потрясениям. Особо негативную роль для финансовой системы играет высокий уровень государственного долга, связанный с повышением процентных ставок и снижающий способность правительств тратить средства для выхода из кризисов.

Карстенс подчеркнул, что существующая тенденция больше не может продолжаться.

18 июня президент РФ Путин отверг практику торговых войн и ограничений.

Ранее экономист назвал ПМЭФ площадкой для поиска путей глобального роста.

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