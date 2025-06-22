Экономист назвал ПМЭФ площадкой для поиска путей глобального роста

Петербургский международный экономический форум перерос формат делового общения и стал территорией для поиска решений глобальных вызовов. Об этом в интервью газете «Ведомости» рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.

По его словам, сегодня функция форума заключается не только в установлении связей или подписании соглашений, но и в совместном определении контуров будущего.

«Очень часто грядущее можно разглядеть не в смелых прозрениях писателей-фантастов, а в древних легендах. Этот тезис был наглядно продемонстрирован в выступлении на ПМЭФ главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» Игоря Сечина», — сказал он.

Сечин в своем докладе «Одиссея мировой экономики в поисках золотого руна. Новый облик мировой энергетики» подчеркнул, что мировая экономика стала заложником ничем не обеспеченного доллара и растущего внешнего долга США.

«В результате ипотечного кризиса 2008 г. финансовый сектор оказался на грани краха. Чтобы спасти его, в мире был напечатан эквивалент $35 трлн. В результате такой политики Запада большая часть мира сегодня сидит на «долговой игле», — отметил он.

Андрианов добавил, что современные экономики вынуждены лавировать между растущим государственным долгом и торговыми ограничениями.

Глава «Роснефти» также обратил внимание на угрозы глобальной энергетике, связанные с переоценкой потенциала зеленой энергетики. По его мнению, развитие возобновляемых источников энергии должно происходить с опорой на традиционные источники.

«Новая энергетика должна стать синтезом традиционных и альтернативных источников», — подчеркнул Сечин.

Как отметил Андрианов, сегодня 80% мирового энергобаланса обеспечивают ископаемые источники, тогда как на долю солнечной и ветровой энергетики приходится лишь 6%, несмотря на инвестиции в размере $10 трлн.

В докладе глава «Роснефти» назвал Китай примером грамотного подхода к развитию энергосистемы. По его словам, Поднебесная достигла уровня энергобезопасности и движется к полной энергонезависимости, сочетая использование традиционных и новых источников. Он уточнил, что Китай может превратиться из импортера энергоносителей в крупного экспортера энергии.