Москвичам продлили срок передачи показаний счетчиков

Столичные жители могут передавать показания приборов учета воды и электроэнергии до 30 июня включительно. Как пояснил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в интервью РИА Новости, это временная мера, введенная на период дачного сезона и массовых отпусков.

Обычно срок подачи показаний истекает 25-го числа каждого месяца, хотя управляющие организации вправе устанавливать собственные временные рамки — например, с 15 по 20-е число. Представители УК могут проверять соответствие фактических показаний переданным данным, но не чаще одного раза в квартал и только после предварительного уведомления жильцов.

При отсутствии своевременно переданных показаний первые три месяца начисления производятся по среднему потреблению за последние полгода (или три месяца для недавно установленных счетчиков). В дальнейшем расчеты будут вестись по нормативам, что обычно приводит к повышенным платежам. В отдельных случаях может применяться повышающий коэффициент.

С 1 июля 2025 года в России произойдет плановое повышение коммунальных тарифов. Оно станет одним из самых значительных за последние годы. В зависимости от региона рост стоимости услуг ЖКХ будет существенно варьироваться. Как именно изменятся цены на коммуналку, чем обусловлено повышение, почему тарифы растут и как уменьшить расходы в платежках — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на ЖКХ после июльского повышения тарифов.