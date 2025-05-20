В Минэнерго дали прогноз по электроснабжению юга России

Минэнерго: ограничений электроэнергии на юге РФ летом не будет

Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак рассказал ТАСС, что летом отключений электроэнергии на юге страны не ожидается.

По его словам, Минэнерго подготовило объекты юга страны с учетом опыта веерных отключений электричества в прошлом сезоне. Специалисты провели все необходимые мероприятия.

«Те уроки из прошлого года и прошлой ситуации были извлечены, план мероприятий подготовлен, он реализуется. И конечно же, мы надеемся, что ситуация с точки зрения необходимости ввода графиков ограничений не повторится», — поделился Грабчак.

Он пояснил, что дефицит электроэнергии в системах Юга и Сибири возникал из-за экстремального воздействия погоды и высокой аварийности на объектах генерации.

До этого «Коммерсантъ» писал, что правительственная комиссия по развитию электроэнергетики одобрила перенос сроков модернизации 14 тепловых электростанций (ТЭС) суммарной мощностью 4,1 ГВт.

Ранее самая мощная ГРЭС на Дальнем Востоке нарастила выработку электричества.