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Стало известно, как штрафы повлияют на продажи энергетиков детям

Экономист Мосягин: продажи энергетиков детям в РФ упадут на 90% в июле — декабре
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Nomad_Soul/Shutterstock/FOTODOM

Продажи энергетиков детям в России упадут на 70–90% во втором полугодии 2025 года из-за введенных штрафов, спрогнозировал для «Газеты.Ru» преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.

«Введение значительных штрафов до 500 тыс. рублей за продажу энергетиков несовершеннолетним — это сильный экономический стимул для торговли соблюдать запрет. Опыт российских регионов, где ограничения уже вводились, показал снижение числа нарушений на 40–60% в первые годы после введения санкций. Международная практика также обнадеживает: например, в Литве за пять лет после полного запрета потребление энергетиков подростками упало на 75%, а в Польше за первый год действия штрафов нарушения в сетевой рознице сократились на 80%. Во второй половине 2025 года, особенно в крупных торговых сетях с их строгим контролем, случаи продажи энергетиков российским детям снизятся на 70–90%», — отметил Мосягин.

По его словам, в мелких точках прогресс будет скромнее — снижение на примерно 30–50%, и здесь критически важна активность контролирующих органов. В целом при условии системных проверок и неотвратимости наказания к концу 2025 года суммарное снижение числа нарушений по стране может достичь 60-80%, уверен экономист. Пика эффективности закон достигнет к 2026 году, потенциально сократив практику продаж на 80–90%, допустил Мосягин.

По его словам, размер штрафа в 500 тыс. рублей принципиально меняет расчеты для бизнеса, делая нарушение экономически невыгодным даже для мелких точек. Экономист подчеркнул, что это мощный сигнал, подкрепляющий социальную норму о недопустимости продажи таких напитков детям. Успех закона, однако, зависит не только от штрафов, но и от последовательного контроля, а также просвещения родителей и подростков о вреде энергетиков, заключил Мосягин.

7 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы в размере до 500 тыс. рублей за продажу детям безалкогольных тонизирующих напитков. В тексте подчеркивается, что данная мера помимо прочих напитков распространяется и на энергетики.

Ранее в Госдуме назвали цель закона о штрафах за продажу детям энергетиков.

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