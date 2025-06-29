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Трамп рассказал, что покупателями TikTok станут очень богатые люди

Трамп пообещал объявить покупателей TikTok через две недели
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Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что объявит покупателей американского бизнеса социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance, через две недели. Об этом сообщает Fox News.

Он подчеркнул, что покупателями TikTok станет «группа очень богатых людей», но отказался назвать их имена.

19 июня Трамп продлил отсрочку блокировки китайской соцсети TikTok в США на три месяца.

Как писал Bloomberg, обсуждение сделки по TikTok недавно отошло на второй план из-за внешнеторговых переговоров с Китаем, где стороны в Лондоне сосредоточились на таможенных тарифах и экспортных ограничениях, несмотря на то что вопрос TikTok исторически был приоритетным для США.

Предоставленная отсрочка дает китайской компании ByteDance еще 90 дней, начиная с 19 июня, для поиска покупателей на американские активы TikTok. Принятая Трампом отсрочка стала уже третьей с момента его вступления в должность.

Еще в январе он обещал, что окончательно решит дальнейшую судьбу соцсети в США.

Ранее в Госдуме заявили, что TikTok должен определиться с присутствием в России.

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