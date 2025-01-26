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Трамп раскрыл, когда решит судьбу TikTok в США

Трамп пообещал в течение 30 дней принять решение о судьбе TikTok в США
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Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен принять решение о судьбе социальной сети TikTok в США в течение следующих 30 дней. Об этом сообщает ТАСС.

«Многие обсуждают вопрос приобретения TikTok со мной, это очень важные люди. Я приму решение, вероятно, в течение следующих 30 дней. У меня есть 90 дней на это, мы могли бы спасти TikTok, полагаю, это будет хорошо», — отметил американский президент.

Трамп подчеркнул, что у него есть право продать или закрыть социальную сеть, в зависимости от того, что будет лучше для страны.

19 января TikTok заблокировали в США по решению экс-главы Белого дома Джо Байдена. Сервис пропал из магазина Apple, а при попытке зайти в само приложение появлялось объявление: «Закон, запрещающий TikTok, вступил в силу в США». Однако спустя 12 часов соцсеть снова заработала после обещания Трампа.

Через два дня Трамп подписал указ о видеосервисе TikTok, откладывающий введение запрета на соцсеть на 75 дней. Президент отметил, что в США есть «проблемы посерьезнее», чем возможная слежка со стороны Китая за пользователями сервиса. Американский лидер также подчеркнул, что подписанное соглашение дает ему право продать TikTok или закрыть.

Ранее в TikTok назвали густые лобковые волосы трендом 2025 года.

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