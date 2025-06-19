Трамп заявил, что отсрочил блокировку TikTok в США

Трамп заявил, что отсрочил на 90 дней блокировку TikTok в США

Американский президент Дональд Трамп продлил отсрочку блокировки китайской соцсети TikTok в США на три месяца. О решении он сообщил на своей странице в Truth Social.

«Я только что подписал исполнительный указ о продлении срока прекращения работы TikTok на 90 дней (до 17 сентября 2025 года)», — написал Трампы.

С вступления в силу закона о блокировки TikTok в США прошло несколько месяцев. Трамп требует от компании-владельца ByteDance продать соцсеть Штатам.

Как писал Bloomberg, обсуждение сделки по TikTok недавно отошло на второй план из-за внешнеторговых переговоров с Китаем, где стороны в Лондоне сосредоточились на таможенных тарифах и экспортных ограничениях, несмотря на то что вопрос TikTok исторически был приоритетным для США.

Предоставленная отсрочка дает китайской компании ByteDance еще 90 дней, начиная с 19 июня, для поиска покупателей на американские активы TikTok. Принятая Трампом отсрочка стала уже третьей с момента его вступления в должность.

Еще в январе он обещал, что окончательно решит дальнейшую судьбу соцсети в США.

Ранее в Госдуме заявили, что TikTok должен определиться с присутствием в России.