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HeadHunter назвал медианную зарплату подростков в России

HH: медианная зарплата подростков в России составила 31,4 тысячи руб.
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Depositphotos

Средняя ожидаемая заработная плата подростков в России в возрасте от 14 до 18 лет в этом году достигла 31,4 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на HeadHunter.

Согласно данным, подростки разместили свыше 682 тыс. резюме, а работодатели отправили почти 3 млн приглашений такой категории работников.

«Это отражает растущий интерес к подработке среди молодежи, а также высокий спрос бизнеса на молодых специалистов. Медианная ожидаемая зарплата подростков составила 31,4 тыс. руб.», — говорится в публикации.

В исследовании утверждается, что подростки чаще всего выбирают сферы обслуживания, логистики и продаж. Наибольшее число резюме пришлось на профессии официанта, баристы и бармена (9%), на комплектовщиков и упаковщиков (7%), на менеджеров по продажам и работе с клиентами (5%).

До этого президент России Владимир Путин заявил, что современные заработки в студенческих отрядах недостаточно высоки. На вопрос главы государства о доходах командир студотряда из Архангельской области сообщила о заработке 60-70 тыс. рублей в месяц. Глава государства посчитал такую зарплату недостаточной.

Ранее сообщалось, что россияне ожидают повышения средней зарплаты до 154 тыс. руб.

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