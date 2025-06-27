Исследование показало, что россияне ожидают повышения средней зарплаты

Россияне ожидают повышения заработной платы в третьем квартале этого года в среднем до уровня в 154 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования.

В публикации отмечается, что 29% граждан ожидают повышения зарплаты в третьем квартале 2025 года. Из них 18% респондентов ждут прибавки к зарплате, 10% — повышение зарплаты и в должности, а 1% рассчитывают на смену должности.

Опрошенные женщины ожидают, что им поднимут зарплату до 129 тысяч рублей, а мужчины — в среднем до 176 тысяч рублей.

Подчеркивается, что в конце 2024 года средняя ожидаемая зарплата россиян на этот год составляла 139 тысяч рублей.

До этого по результатам опроса, проведенного «Актион Бухгалтерия», стало известно, что одна из шести опрошенных российских компаний (16,5%) может сократить зарплаты сотрудникам в период от одного месяца до одного года. Более того, часть из них (по 3,6% опрошенных) планируют начать сокращение зарплат уже в ближайший месяц или три.

Ранее был назван размер зарплаты, необходимый для нормальной жизни.