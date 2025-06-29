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Жители Сум стали массово избавляться от недвижимости

Жители Сум стали массово избавляться от жилья и участков на фоне боевых действий
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Sofiia Gatilova/Reuters

Жители Сум массово пытаются избавиться от жилья и участков на фоне боевых действий. Об этом пишет РИА Новости.

«Ситуация на рынке недвижимости Сум остается нестабильной. Заметно увеличение числа желающих продать жилье в Сумах и его окрестностях», — рассказали агентству в силовых структурах.

Отмечается, что бурный рост предложения гарантированно приведет к резкому снижению стоимости жилья. Предполагается, что переизбыток выставленной на торги недвижимости может возникнуть уже к концу лета.

28 июня сообщалось, что украинские власти вывезли из приграничных районов Сумской области около 58 тысяч человек. Эвакуация всех детей является безусловной и обязательной, тогда как взрослые могут отказаться от нее, заполнив соответствующий письменный документ.

До этого президент России Владимир Путин допустил, что ВС РФ войдут в Сумы. С таким заявлением он выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее военный эксперт рассказал о формировании буферной зоны в Сумской области.

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