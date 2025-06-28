Власти вывезли из приграничных районов Сумской области около 58 тысяч человек

Военные власти Сумской области Украины провели эвакуацию 58 тысяч жителей из приграничных районов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров изданию «Общественное».

«У нас объявлена эвакуация в 213 населенных пунктах. Это 18 прифронтовых общин, 4 района охвачены эвакуацией. На данный момент общее число эвакуированных из этих общин составляет приблизительно 57-58 тысяч человек», — сообщил чиновник.

По его словам, ежедневно из прифронтовых населенных пунктов эвакуируется в среднем около ста человек, что обусловлено текущей обстановкой. Григоров также подчеркнул, что эвакуация всех детей является безусловной и обязательной, тогда как взрослые могут отказаться от нее, заполнив соответствующий письменный документ.

Глава областной военной администрации отметил, что в самих Сумах эвакуация не объявлялась, несмотря на то, что воздушные тревоги в городе продолжаются до 14 часов в сутки.

Сегодня стало известно, что военнослужащие 214-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ), который был сформирован при участии американских инструкторов еще в 2016 году, были передислоцированы из Донецкой народной республики на Сумское направление.

Ранее военный эксперт рассказал о формировании буферной зоны в Сумской области.