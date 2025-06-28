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Из Сумской области вывезли 58 тысяч человек

Власти вывезли из приграничных районов Сумской области около 58 тысяч человек
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Телеграм-канал «Baza»

Военные власти Сумской области Украины провели эвакуацию 58 тысяч жителей из приграничных районов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров изданию «Общественное».

«У нас объявлена эвакуация в 213 населенных пунктах. Это 18 прифронтовых общин, 4 района охвачены эвакуацией. На данный момент общее число эвакуированных из этих общин составляет приблизительно 57-58 тысяч человек», — сообщил чиновник.

По его словам, ежедневно из прифронтовых населенных пунктов эвакуируется в среднем около ста человек, что обусловлено текущей обстановкой. Григоров также подчеркнул, что эвакуация всех детей является безусловной и обязательной, тогда как взрослые могут отказаться от нее, заполнив соответствующий письменный документ.

Глава областной военной администрации отметил, что в самих Сумах эвакуация не объявлялась, несмотря на то, что воздушные тревоги в городе продолжаются до 14 часов в сутки.

Сегодня стало известно, что военнослужащие 214-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ), который был сформирован при участии американских инструкторов еще в 2016 году, были передислоцированы из Донецкой народной республики на Сумское направление.

Ранее военный эксперт рассказал о формировании буферной зоны в Сумской области.

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