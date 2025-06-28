Военный эксперт рассказал о формировании буферной зоны в Сумской области

Российские войска на некоторых участках Сумского направления почти на 14 км отодвинули Вооруженные силы Украины (ВСУ) от российской государственной границы, идет формирование так называемой буферной зоны. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Мы продолжаем вклиниваться в глубину обороны противника и на данный момент самым большим продвижением от административной границы Российской Федерации является расстояние более 13,5 км», — уточнил он.

По словам Марочко, наиболее значимые успехи российских военнослужащих отмечаются в районе Кондратовки и Юнаковки.

Военный эксперт отметил, что во втором населенном пункте силы РФ за эту неделю значительно продвинулись. В настоящее время под их контролем находится примерно половина Юнаковки.

26 июня главнокомандующий украинской армии Александр Сырский заявил, что в ВСУ появилась специальная группа по вопросам обороны городов и общин Сумской области.

Ранее Путин оценил состояние ВСУ.