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В ЦБ назвали условие для повышения ключевой ставки в июле

ЦБ: для повышения ключевой ставки в июле должно произойти что-то нехорошее
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Алексей Куденко/РИА Новости

Центральный банк (ЦБ) России может повысить ключевую ставку в июле, если произойдет «что-то совсем нехорошее». Об этом ТАСС заявил советник председателя регулятора Кирилл Тремасов.

«Для того, чтобы мы [на заседании совета директоров ЦБ РФ 25 июля] рассматривали повышение ключевой ставки, должно произойти что-то совсем нехорошее», — сказал советник главы ЦБ.

Тремасов добавил, что последние месяцы темпы инфляции замедляются. Однако, по его словам, регулятор не уверен в устойчивости подобного тренда, в связи с чем ЦБ сперва нужно убедиться в противоположном, чтобы снизить ключевую ставку.

6 июня Центробанк снизил ключевую ставку до 20%, ранее она держалась на уровне 21%. В регуляторе заявили, что продолжат придерживаться жесткой денежно-кредитной политики.

25 июня министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что ожидает от Банка России дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. По его словам, инфляция в стране замедляется, а это дало возможность регулятору снижать ключевую ставку.

Ранее бывший премьер Степашин назвал слишком высокой ставку Центробанка.

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