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Бывший премьер Степашин назвал слишком высокой ставку Центробанка

Степашин заявил, что в 1990-х ставка ЦБ была выше, но и инфляция достигала 1000%
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Сергей Пятаков/РИА Новости

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин в беседе с ТАСС назвал нынешнюю ключевую ставку Центробанка слишком высокой.

При этом он напомнил, что во времена его правительства ставка рефинансирования была в разы выше — 55–60%, но тогда и инфляция в стране достигала сотен процентов.

Степашин пояснил, что в 1990-х высокая ставка была оправдана: инфляция доходила до 1000%, активно развивалось кредитование предприятий, в том числе для выплаты зарплат. Сегодня же, по его мнению, экономическая ситуация совсем иная, а высокая ставка в 20% тормозит развитие промышленности.

Центробанк снизил ключевую ставку до 20% 6 июня, ранее она держалась на уровне 21%. В регуляторе заявили, что продолжат придерживаться жесткой денежно-кредитной политики.

При этом министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что ожидает от Банка России дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. По его словам, инфляция в стране замедляется, а это дало возможность Центробанку снижать ключевую ставку.

Ранее Путин спрогнозировал уровень инфляции по итогам текущего года.

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