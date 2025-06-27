США отменят ряд ограничительных торговых мер против Китая

США отменят ряд ограничительных мер в отношении Китая в сфере торговли. Об этом заявили в министерстве коммерции КНР, передает ТАСС.

«Китай одобрит соответствующие требованиям заявки на экспорт контролируемых товаров, США в свою очередь отменят ряд ограничительных мер, принятых против Китая», — говорится в заявлении.

Накануне Трамп заявил, что США и Китай подписали новую торговую договоренность. По его словам, сделка включает в себя начало открытия китайского рынка для производителей из США.

До этого Трамп заявил, что Китай в рамках нового торгового соглашения с США будет поставлять редкоземельные металлы и другие природные ископаемые в полном объеме «авансом». Тогда глава государства отмечал, что соглашение ожидало финального одобрения на уровне лидеров двух государств.

Ранее Трамп принял приглашение посетить Китай.