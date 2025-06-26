Бразилия в мае сократила экспорт кофе на треть в годовом выражении, отгрузив менее трех миллионов мешков. Об этом говорится в сообщении Бразильского совета экспортеров кофе (Cecafe).

«В мае этого года страна отгрузила 2,963 миллиона мешков по 60 килограммов, что на 33,3% меньше, чем в том же месяце 2024 года», — сообщили в организации.

В то же время из-за роста цен на кофе валютная выручка экспортеров выросла на 21,1% и теперь составляет $1,243 млрд.

В апреле россиян предупредили, что розничная стоимость кофе в РФ может вырасти на 40% в 2025 году. Одной из причин роста цены на кофе стала сильнейшая засуха в Бразилии, которая является одним из главных в мире поставщиков зерен. Кроме того, на это повлияли логистические издержки производителей, дисбаланс глобального спроса и предложения и сокращение кофейных запасов.

До этого россиянам предложили заменить кофе чаем Пуэр. По словам специалиста Центра китайской медицины здравницы «Лаго-Наки» Сергея Максимова, в чашке этого напитка столько же кофеина, сколько в чашке черного или зеленого чая. Однако там нет привычного для зеленого чая теанина, который смягчает эффект кофеина, поэтому бодрящий эффект Пуэра достаточно высок, отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что цены на кофе могут упасть при хорошей погоде в Бразилии.