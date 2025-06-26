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Цены на кофе могут упасть при хорошей погоде в Бразилии

Аналитик Селезнев спрогнозировал снижение цен на кофе на 10–20% до конца года
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guys_who_shoot/Shutterstock/FOTODOM

Мировые цены на кофе до конца года могут снизиться на 10–20%, если в Бразилии — одном из главных производителей — сохранится благоприятная погода. Об этом сообщил РИА Новости аналитик по фондовому рынку компании «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

По данным биржи ICE, во вторник цена на кофе арабика снизилась почти на 5%, до $6,856 за тонну. Это самый низкий уровень с декабря 2024 года. Стоимость сентябрьского фьючерса на робусту также упала — на 5,6%, до $3,634 (минимальное значение с мая с мая текущего года).

По словам эксперта, на падение цен повлияли сообщения из Бразилии о хорошем урожае. Он также отметил, что резкий рост цен в прошлом году снизил доступность напитка, особенно в странах с уязвимой экономикой. Это привело к замедлению спроса.

Если погода не подведет, Селезнев допускает дальнейшее снижение цен: арабика может подешеветь до $6 тыс. за тонну и ниже, а робуста — до $3 тыс.

В прошлом году кофе стал одним из самых стремительно дорожающих товаров. Арабика подскочила в цене на 69%, а робуста — примерно на 62%, что было связано с погодными проблемами в странах-производителях.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли вкладываться в кофе.

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