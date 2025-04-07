Россиянам спрогнозировали рекордный рост цен на кофе

Бренд-директор Last Wish Бабина: кофе в России подорожает на 40% в 2025 году

Розничная стоимость кофе в России может вырасти на 40% в 2025 году, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение бренд-директора компании-производителя Last Wish Ирины Бабиной.

Причиной роста цен она назвала последствия сильнейшей засухи в стране, Бразилии, которая является одним из главных в мире поставщиков зерен. Также на повышение стоимости влияние оказывают логистические издержки производителей, дисбаланс глобального спроса и предложения и сокращение кофейных запасов.

Больше всего — до 50% — подорожает кофе премиальных сортов — гейши, бурбона и типики. В массовом сегменте рост цен на кофе составит 30-40%, отметила Бабина. Речь идет в первую очередь о сорте арабика. Дело в том, что зерна этого вида особенно восприимчивы к климатическим изменениям.

Во второй половине марта кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что скидки на кофе в российских магазинах в 2026 году могут достигать 20-45%.

Стоимость кофе арабика и робуста в российских магазинах зависит от марки, состава (чистый сорт или смесь) и размера упаковки. На конец марта упаковка молотого кофе LAVAZZA Qualita Rossa (смесь арабики и робусты) 250 г стоила около 575 рублей. Цена упаковки кофе в зернах Italy Espresso Intenso (смесь арабики и робусты) 1 кг составляла порядка 1,6 тыс. рублей. За упаковку кофе в зернах Original Arabica 1 кг нужно было отдать около 4,2 тыс. рублей.

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