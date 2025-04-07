Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам спрогнозировали рекордный рост цен на кофе

Бренд-директор Last Wish Бабина: кофе в России подорожает на 40% в 2025 году
close
Pexels

Розничная стоимость кофе в России может вырасти на 40% в 2025 году, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение бренд-директора компании-производителя Last Wish Ирины Бабиной.

Причиной роста цен она назвала последствия сильнейшей засухи в стране, Бразилии, которая является одним из главных в мире поставщиков зерен. Также на повышение стоимости влияние оказывают логистические издержки производителей, дисбаланс глобального спроса и предложения и сокращение кофейных запасов.

Больше всего — до 50% — подорожает кофе премиальных сортов — гейши, бурбона и типики. В массовом сегменте рост цен на кофе составит 30-40%, отметила Бабина. Речь идет в первую очередь о сорте арабика. Дело в том, что зерна этого вида особенно восприимчивы к климатическим изменениям.

Во второй половине марта кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что скидки на кофе в российских магазинах в 2026 году могут достигать 20-45%.

Стоимость кофе арабика и робуста в российских магазинах зависит от марки, состава (чистый сорт или смесь) и размера упаковки. На конец марта упаковка молотого кофе LAVAZZA Qualita Rossa (смесь арабики и робусты) 250 г стоила около 575 рублей. Цена упаковки кофе в зернах Italy Espresso Intenso (смесь арабики и робусты) 1 кг составляла порядка 1,6 тыс. рублей. За упаковку кофе в зернах Original Arabica 1 кг нужно было отдать около 4,2 тыс. рублей.

Ранее россиянам рассказали, какой кофе самый дешевый.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами