Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, какой напиток является полноценным заменителем кофе

Специалист по китайской медицине Максимов: кофе можно заменить на чай Пуэр

close
100%
Pexels

Чай Пуэр является эффективным заменителем кофе. Об этом в интервью РИАМО сообщил специалист Центра китайской медицины здравницы «Лаго-Наки» Сергей Максимов.

«В чашке Пуэра столько же кофеина, сколько в чашке черного или зеленого чая, но нет привычного для зеленого чая теанина, который смягчает эффект кофеина, поэтому бодрящий эффект Пуэра достаточно высок», — рассказал Максимов.

Тонизирующими, по его словам, также являются чай Саган – Дайля (Белое крыло), красный чай Цзинь Цзюнь Мэй (Золотые брови), а также Ройбуш — из кустарника, который произрастает в Южной Африке.

Вышеперечисленные напитки, как и кофе, специалист посоветовал употреблять в первой половине дня.

До этого эксперты отмечали, что травяные чаи — это один из самых полезных напитков, в них содержатся необходимые для организма антиоксиданты, флавоноиды, различные эфирные соединения, минералы, витамины и дубильные вещества. Разные виды чая при этом отличаются своими свойствами.

Ранее гипертоникам посоветовали пить травяные чаи для нормализации артериального давления.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами