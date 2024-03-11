Россиянам рассказали, какой напиток является полноценным заменителем кофе

Чай Пуэр является эффективным заменителем кофе. Об этом в интервью РИАМО сообщил специалист Центра китайской медицины здравницы «Лаго-Наки» Сергей Максимов.

«В чашке Пуэра столько же кофеина, сколько в чашке черного или зеленого чая, но нет привычного для зеленого чая теанина, который смягчает эффект кофеина, поэтому бодрящий эффект Пуэра достаточно высок», — рассказал Максимов.

Тонизирующими, по его словам, также являются чай Саган – Дайля (Белое крыло), красный чай Цзинь Цзюнь Мэй (Золотые брови), а также Ройбуш — из кустарника, который произрастает в Южной Африке.

Вышеперечисленные напитки, как и кофе, специалист посоветовал употреблять в первой половине дня.

До этого эксперты отмечали, что травяные чаи — это один из самых полезных напитков, в них содержатся необходимые для организма антиоксиданты, флавоноиды, различные эфирные соединения, минералы, витамины и дубильные вещества. Разные виды чая при этом отличаются своими свойствами.

Ранее гипертоникам посоветовали пить травяные чаи для нормализации артериального давления.