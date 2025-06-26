Индекс доллара упал до минимума с марта 2022 года

Индекс доллара упал до минимума с 1 марта 2022 года, потеряв 0,73%

Индекс доллара (DXY) обновил минимум за 28 месяцев, упав на 0,73% до 96,997 пункта. Об этом свидетельствуют данные торговой платформы TradingView.

Последний раз такие значения фиксировались 1 марта 2022 года.

Параллельно курс евро к доллару (EUR/USD) на FOREX вырос на 0,74% — до $1,1745 за евро. Это максимальный уровень с сентября 2021 года.

В четверг эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев заявил, что на следующей неделе курс доллара составит более 79 рублей, евро — 92 рубля, юаня — 11 рублей.

Как отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, курс доллара не поднимется до 100 рублей в 2025 году, если не будет значимых геополитических изменений.

25 июня доллар стоил более 78 рублей, евро — 90 рублей, юань — 10,9 рубля. С начала 2025 года доллар подешевел примерно на 31%, евро — на 29,9%, а юань — почти на 30%.

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