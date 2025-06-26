На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Индекс доллара упал до минимума с марта 2022 года

Индекс доллара упал до минимума с 1 марта 2022 года, потеряв 0,73%
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Индекс доллара (DXY) обновил минимум за 28 месяцев, упав на 0,73% до 96,997 пункта. Об этом свидетельствуют данные торговой платформы TradingView.

Последний раз такие значения фиксировались 1 марта 2022 года.

Параллельно курс евро к доллару (EUR/USD) на FOREX вырос на 0,74% — до $1,1745 за евро. Это максимальный уровень с сентября 2021 года.

В четверг эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев заявил, что на следующей неделе курс доллара составит более 79 рублей, евро — 92 рубля, юаня — 11 рублей.

Как отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, курс доллара не поднимется до 100 рублей в 2025 году, если не будет значимых геополитических изменений.

25 июня доллар стоил более 78 рублей, евро — 90 рублей, юань — 10,9 рубля. С начала 2025 года доллар подешевел примерно на 31%, евро — на 29,9%, а юань — почти на 30%.

Ранее россиянам рассказали, как распоряжаться деньгами в условиях растущей инфляции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами