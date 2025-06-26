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Спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю

Финансист Шепелев: доллар будет стоить более 79 рублей на будущей неделе
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Global Look Press

На следующей неделе курс доллара составит более 79 рублей, евро — 92 рубля, юаня — 11 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.
 
«На будущей неделе рубль лишится локальной поддержки со стороны налогового периода. Это может вызвать небольшую коррекцию курсов валют вверх. Для более сильных движений пока не видно оснований. Доллар на мировом рынке, исходя из графика индекса глобального доллара (DXY), ослабел, реагируя на снижение эскалации на Ближнем Востоке. На динамику глобального доллара на следующей неделе может повлиять июньская статистика по рынку труда США, которая выйдет в четверг. В пользу рубля продолжают играть высокие ставки в экономике, продажи валюты по бюджетному правилу. Предложение иностранных валют в России по-прежнему превышает спрос на них. Это указывает на слабое восстановление импорта», – отметил Шепелев.

25 июня доллар стоил более 78 рублей, евро — 90 рублей, юань — 10,9 рубля. С начала 2025 года доллар подешевел примерно на 31%, евро — на 29,9%, а юань — почти на 30%.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли ожидать доллар по 100 рублей.

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