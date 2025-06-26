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Россиянам рассказали, как распоряжаться деньгами в условиях растущей инфляции

Экономист Волкова: в условиях растущей инфляции не стоит скупать все впрок
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Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

В условиях ускоряющейся инфляции важно не потерять в деньгах. Имеющиеся накопления стоит разместить хотя бы на банковских вкладах, чтобы они работали, а не лежали под подушкой. Такой совет в беседе с РИАМО дала финансовый консультант — главный эксперт Академии личных финансов Татьяна Волкова.

К слову, как отмечал в интервью газете «Известия» партнер Capital Lab Евгений Шатов, банковские вклады остаются популярным инструментом благодаря надежности и простоте. Однако их доходность может не успевать за инфляцией, а досрочное снятие средств грозит потерей процентов.

Волкова также призвала не скупать все впрок «до подорожания». Эта идея, по ее словам, работает только тогда, когда речь идет о действительно запланированных и необходимых покупках.

«Фиксируйте цену на то, что и так планировали приобрести. Если вы, например, собирались путешествовать в ближайшие полгода-год, то разумно будет сейчас забронировать авиабилеты или отель, пока курс доллара относительно стабилен, а стоимость услуг еще не успела подскочить», — порекомендовала эксперт.

Кроме того, стоит повышать свою покупательную способность, причем не только за счет экономии, но и увеличения дохода хотя бы на 20-30% (вторая работа, фриланс, монетизация навыков), добавила она.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор продолжит последовательно снижать инфляцию до целевого уровня в 4%. По словам председателя ЦБ, возвращение к этому показателю имеет огромное значение как для населения, так и для бизнеса.

Ранее президент РФ Владимир Путин раскрыл уровень годовой инфляции в России в июне.

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