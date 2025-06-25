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Россиянам рассказали, стоит ли ожидать доллар по 100 рублей

Аналитик Васильев: курс доллара не достигнет 100 рублей в 2025 году
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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Курс доллара не поднимется до 100 рублей в 2025 году, если не будет значимых геополитических изменений, спрогнозировал для «Газеты.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

По его оценке, средний курс американской валюты в этом квартале составит 81 рубль, в третьем — 83 рубля, в четвертом — 85 рублей.

«Поддержку рублю продолжат оказывать жесткая денежно-кредитная политика, подавленный спрос на импорт, ожидания улучшения отношений России и США, продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций (сейчас на 7,4 млрд рублей в день). Высокая ключевая ставка в 20% способствует привлекательности рублевых сбережений (депозиты под 19–20% годовых). Она же охлаждает потребительский и инвестиционный спрос и спрос на валюту. Из-за высокой ключевой ставки и ожиданий улучшения в геополитике экспортеры продают повышенную часть валютной выручки. Это поддерживает рубль, даже несмотря на снижение сырьевых цен», — пояснил Васильев.

По его словам, в пользу рубля выступает и обострение на Ближнем Востоке, новости о ходе переговоров по урегулированию украинского конфликта. Прогресс в переговорах РФ — США — Украина может привести к дальнейшему укреплению рубля на ожиданиях притока иностранного капитала, уверен аналитик.
В случае прогресса в переговорах доллар будет стоить 70–80 рублей, оценил Васильев.

Доллар должен стоить выше 100 рублей, заявил на ПМЭФ-2025 глава Сбера Герман Греф. Нынешний курс доллара в 78–79 рублей наносит ущерб бюджету России и экспортным отраслям, отметил он.

Ранее были спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на эту неделю.

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