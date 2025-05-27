В МИД РФ рассказали об отношении БРИКС к западным санкциям

Страны — участники БРИКС разделяют озабоченность России в отношении незаконных санкций Запада. Об этом в интервью kp.ru заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

«Партнеры по БРИКС разделяют наши озабоченности в связи с отрицательным воздействием нелегитимных санкций не только на экономическую ситуацию в отдельно взятых странах, но и на мировую хозяйственную систему в целом. Они солидарны в том, что такие меры подрывают многостороннюю торговую систему», — сказал он.

По его словам, эти ограничения мешают нормальному функционированию Нового банка развития (НБР) и реализации международной торговли. Он подчеркнул, что участники объединения заинтересованы в укреплении международных позиций НБР. Его руководство предпринимает все необходимые шаги для выполнения задач Банка на справедливой основе, подчеркнул Рябков.

До этого Сергей Рябков заявил, что работа по инициативам, которые Москва выдвинула в год российского председательства в БРИКС, станет главной задачей России на июльском саммите объединения в Рио-де-Жанейро.

Ранее в МИД РФ заявили о позитивных изменениях в российско-американских отношениях.