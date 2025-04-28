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Лавров оценил переход БРИКС на торговлю в нацвалютах

Лавров: РФ ведет 90% торговли со странами БРИКС в нацвалютах
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Торговля между Россией и другими странами БРИКС по итогам 2024 года на 90% велась в национальных валютах. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo.

«Ведется работа над обеспечением бесперебойных расчетов. Доля рубля и валют дружественных стран составила 90% в расчетах РФ со странами БРИКС по итогам 2024 года», — сообщил Лавров.

Лавров отметил, что страны Глобального Юга и Востока сокращают использование западных валют в своих расчетах. Он отметил, что страны не хотят страдать от возможных санкций стран Запада, используя многолетнюю монополию на финансовом рынке.

Глава российского МИД прибыл в Бразилию для участия в полноформатном совещании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС, которое начнется 28 апреля.

26 февраля президент этой южноамериканской республики Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что его страна в рамках председательства в объединении в течение 2025 года намерена содействовать разработке платежных систем сообщества.

Ранее Лавров высказался о пункте об уставе ООН и Украине в декларации БРИКС.

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