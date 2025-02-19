«АвтоВАЗ» запатентовал экзотическое название для Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» запатентовал новое название — Lada Tigris. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Информация об этом появилась в открытой базе Роспатента.

«АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию нового товарного знака — Lada Tigris. Под брендом будут выпускаться автомобили, запчасти и аксессуары и осуществляться ремонт и техобслуживание транспортных средств», — говорится в сообщении канала.

О том, когда на рынке может появиться модель Lada Tigris, не сообщается.

В 2020 году автопроизводитель проводил конкурс в соцсетях, участникам которого предлагалось придумать название для новой модели Lada. К нему предъявлялся ряд требований, среди которых были ассоциация с Россией, сочетание со словом Lada, 2-3 слога и окончание на букву «А» и понятное ударение. По итогам конкурса «АвтоВАЗ» выбрал наименования Slava, Alta, Onega и Lika. Новых моделей с вышеперечисленными названиями «АвтоВАЗ» не выпускал.

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