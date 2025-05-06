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Автокомпания Hyundai зарегистрировала три новых товарных знака в России

ТАСС: Hyundai зарегистрировал в России три новых товарных знака
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Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Pres

В мае 2025 года южнокорейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал в России три новых товарных знака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

«Товарные знаки зарегистрированы с наименованиями Hyundai ix10, Hyundai ix40, Hyundai ix50», — говорится в сообщении.

По информации источника, новые товарные знаки регистрируются по двенадцатому классу международной классификации товаров и услуг: в него входят автомобили, запчасти и аксессуары для них.

До этого сообщалось, что южнокорейский автопроизводитель Hyundai планирует значительно увеличить уровень автоматизации на своем новом заводе по производству электромобилей в штате Джорджия. К концу текущего года компания намерена довести долю роботизированных операций на сборочной линии до 40%. Для достижения этой цели на предприятии начнут внедрять передовых человекоподобных роботов Atlas, разработанных компанией Boston Dynamics.

Ранее в Москве выставили на продажу купе Bentley Continental GT по цене дешевой Lada.

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