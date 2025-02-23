«АвтоВАЗ» запатентовал два новых названия для Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» запатентовал два новых названия — Yarus и Yashma. Об этом сообщает «За рулем».

«На названия Lada Yashma и Lada Yarus поданы заявки в качестве обозначений моделей авто – такие сведения содержатся в свежей выгрузке данных Федерального института промышленной собственности на сайте Роспатента», - говорится в сообщении портала.

Отмечается, что подобная практика патентования названий у автопроизводителей широко распространена – у некоторых в запасе более десятка имен моделей.

До этого «АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию нового товарного знака — Lada Tigris. Под брендом будут выпускаться автомобили, запчасти и аксессуары и осуществляться ремонт и техническое обслуживание транспортных средств.

В 2020 году автопроизводитель проводил конкурс в соцсетях, участникам которого предлагалось придумать название для новой модели Lada. К нему предъявлялся ряд требований, среди которых были ассоциация с Россией, сочетание со словом Lada, 2-3 слога и окончание на букву «А» и понятное ударение. По итогам конкурса «АвтоВАЗ» выбрал наименования Slava, Alta, Onega и Lika. Новых моделей с вышеперечисленными названиями «АвтоВАЗ» не выпускал.

Ранее в сети появились изображения нового российского спортивного купе стоимостью 7 млн рублей.