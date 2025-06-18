Глава Минэкономразвития объяснил укрепление рубля

Глава Минэкономразвития Максим Решетников на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) объяснил текущее укрепление рубля. Его слова приводит РИА Новости.
«Мы рассматриваем крепкий рубль как следствие недостатка спроса в экономике на фоне, в первую очередь, жесткой денежно-кредитной политики», — заявил он.
По его словам, дальнейшая динамика курса отечественной валюты будет определяться решениями Центрального банка России.
16 июня Решетников отметил продолжение укрепления курса рубля, а также снижение инфляции.
Директор Института экономики и финансов Государственного университета управления, профессор Галина Сорокина отмечала, что нынешнее укрепление рубля не является избыточным, а его курс близок к своей реальной стоимости.
Ранее крупнейшие инвестбанки предрекли резкое ослабление доллара.