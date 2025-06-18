Глава Минэкономразвития объяснил укрепление рубля

Решетников: укрепление рубля связано с недостатком спроса в экономике

Глава Минэкономразвития Максим Решетников на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) объяснил текущее укрепление рубля. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы рассматриваем крепкий рубль как следствие недостатка спроса в экономике на фоне, в первую очередь, жесткой денежно-кредитной политики», — заявил он.

По его словам, дальнейшая динамика курса отечественной валюты будет определяться решениями Центрального банка России.

16 июня Решетников отметил продолжение укрепления курса рубля, а также снижение инфляции.

Директор Института экономики и финансов Государственного университета управления, профессор Галина Сорокина отмечала, что нынешнее укрепление рубля не является избыточным, а его курс близок к своей реальной стоимости.

Ранее крупнейшие инвестбанки предрекли резкое ослабление доллара.