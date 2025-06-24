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В ЦБ назвали причину укрепления рубля

ЦБ: укрепление рубля стало следствием жесткой денежно-кредитной политики
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Рубль в последнее время укрепился благодаря проводимой Центральным банком России денежно-кредитной политике (ДКП). Об этом заявил глава департамента ДКП регулятора Андрей Ганган, передает «Интерфакс».

«По сути, жесткая денежно-кредитная политика и высокие кредитные ставки сдерживают спрос, в том числе и на импорт, и соответственно, повышают привлекательность рублевых сбережений», — сказал глава департамента.

Ганган добавил, что укрепление рубля вносит дополнительный дезинфляционный импульс в динамику цен.

18 июня глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что укрепление рубля связано с недостатком спроса в экономике на фоне жесткой денежно-кредитной политики. По его словам, дальнейшая динамика курса отечественной валюты будет определяться решениями Центрального банка России.

16 июня директор Института экономики и финансов Государственного университета управления, профессор Галина Сорокина сообщила, что нынешнее укрепление рубля не является избыточным, а его курс близок к своей реальной стоимости.

Ранее экономист объяснил, повлияет ли конфликт на Ближнем востоке на курс рубля.

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