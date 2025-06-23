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Экономист объяснил, повлияет ли конфликт на Ближнем Востоке на курс рубля

Экономист Кульбака: курс рубля будет зависеть от продолжительности войны на БВ
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Andrey Mihaylov/Shutterstock/FOTODOM

Курс рубля по отношению к доллару США будет зависеть от того, насколько продолжительным окажется конфликт на Ближнем Востоке. Такое мнение в интервью «Ридусу» высказал экономист Николай Кульбака.

«Возможно, все закончится в течение месяца. Тогда получится одна история. Но если через месяц окончания конфликта не произойдет, то появятся все основания полагать, что боевые действия затянутся надолго. Безусловно, это окажет весомое влияние на рынок нефти и экономику России», — считает эксперт.

Он добавил, что с одной стороны затянувшееся противостояние на Ближнем Востоке приведет к существенному подорожанию нефти, что является плюсом для России, а с другой — возникнет высокий риск мировой рецессии, что отрицательно скажется на отечественной экономике.

Курс рубля при этом будет зависеть от того, какой из вышеперечисленных факторов окажется сильнее, заключил Кульбака.

Накануне в Иране заявили, что правительство получило от парламента разрешение на блокирование Ормузского пролива в ответ на удары США по иранским ядерным объектам. Через пролив идет почти пятая часть мирового нефтяного трафика. Его перекрытие взвинтит цены на ресурс.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Тегеран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3», атаковав военные цели в Израиле.

В ночь на 22 июня США открыто вступили в военный конфликт на Ближнем Востоке, ударив по трем ядерным объектам в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан.

Ранее экономист рассказал, ждать ли россиянам доллар по 100 рублей.

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