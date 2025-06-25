Во ВЦИОМ заявили о неизбежном росте заработной платы в России

В России неизбежен рост зарплат, поэтому работодатели будут вынуждены их поднять. Об этом в интервью ТАСС рассказал гендиректор Аналитического центра ВЦИОМ, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Валерий Федоров.

Он подчеркнул, что предпринимателям надо смириться с тем, что в стране формируется экономика высоких зарплат. Такая экономика формируется постепенно, при жестком сопротивлении со стороны работодателей. Бизнес не хочет платить высокие зарплаты, потому что он привык платить низкие зарплаты всем, за исключением топ-менеджмента.

По словам Федорова, экономика низких зарплат сохранялась на протяжении долгого времени, но сейчас, когда население сократилось, а уровень безработицы является низким, предприниматели вынуждены бороться за своих работников.

При этом, отметил Федоров, бизнес все еще предпочитает применять административные меры для привлечения работников вместо увеличения заработной платы. В качестве примера ученый привел стремление ограничить прием в вузы на гуманитарные специальности вместо того, чтобы на фоне дефицита технических кадров провести расширение инженерных специальностей.

24 июня сообщалось, что автослесари вошли в пятерку самых высокооплачиваемых специалистов в Москве.

Ранее россиянам рассказали, зарплаты в каких сферах будут расти в ближайшее время.