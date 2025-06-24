Автослесари вошли в пятерку самых высокооплачиваемых специалистов в Москве

В Москве средняя зарплата автослесаря составляет 250 тыс. рублей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Повышенным спросом пользуются и квалифицированные работники транспортной отрасли. Например, слесарь по ремонту автомобилей должен иметь квалификацию не ниже четвертого разряда, а от опытного менеджера по логистике требуется наличие собственной базы клиентов и умение работать с большими объемами информации. Средний доход таких специалистов составляет 250 тысяч рублей», — отметила Ракова.

До этого эксперты «Авито Работы» провели анализ зарплатных предложений для рабочих профессий и пришли к выводу, что в октябре 2024 года самой высокооплачиваемой стала вакансия в отрасли металлообработки, а именно 115 тыс. рублей в месяц получают сотрудники при полной загруженности. На втором месте оказалась сфера ремонта и обслуживания автомобилей, здесь специалисты зарабатывают 113 тыс. рублей, что на 33% больше, чем в 2023.

Автослесари и автомеханики пользуются большим спросом в данной отрасли, но больше всего востребованы автоэлектрики, потребность в этих специалистах выросла на 189%.

Ранее россиянам рассказали, кем чаще всего работают девушки в автосервисах.