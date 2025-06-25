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Россиянам рассказали, зарплаты в каких сферах будут расти в ближайшее время

Эксперт Кладов: зарплаты водителей, курьеров и строителей будут расти
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Илья Питалев/РИА Новости

На современном рынке труда наблюдаются значительные изменения, связанные с ростом спроса на определенные рабочие специальности, которые ранее не считались высокооплачиваемыми. В ближайшие пять лет высокий доход обещан ряду профессионалов, особенно в области строительства и транспортных услуг, а также производственным рабочим, рассказал «Газете.Ru» Андрей Кладов, эксперт по миграционной политике и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис».

По его словам, можно выделить несколько профессий и отраслей, где зарплаты растут быстрее всего и которые можно считать наиболее перспективными на ближайшее будущее.

Складские рабочие. Эта категория линейного персонала имеет самый высокий средний доход в 136 тыс. рублей в месяц. Это может быть связано с увеличением объемов электронной коммерции и логистики, что требует большего количества квалифицированных работников.

Строители. Их средняя зарплата составляет 130 тыс. рублей в месяц, что отражает высокий спрос на рабочую силу в строительной отрасли, связанный с развитием городской инфраструктуры и активизацией строительных проектов.

«Работники, занятые на строительных площадках, такие как каменщики, бетонщики, крановщики и маляры, сейчас являются высокооплачиваемыми специалистами. Ранее эти профессии не выделялись высокой зарплатой, однако в связи с увеличением объемов строительства и потребностью в квалифицированных кадрах, их доходы существенно возросли. Причиной этому стало также развитие городской инфраструктуры и повышенное внимание к качеству строительства», — рассказал эксперт.

Курьеры. С ростом онлайн-торговли увеличилась и потребность в доставке, что повысило среднюю зарплату курьеров до 125 тыс. рублей в месяц.

Водители. Со средней зарплатой в 120 тыс. рублей в месяц, профессиональные водители становятся все более востребованными, особенно в условиях роста услуг такси и доставки.

«Профессиональные водители различных категорий, включая личных водителей, водителей-экспедиторов и таксистов, сейчас также могут рассчитывать на хороший доход. Причины роста их окладов связаны с увеличением потребности в грузоперевозках и пассажирских перевозках, а также развитием сервисов по заказу такси через мобильные приложения. Это направление продолжает привлекать внимание инвесторов и создавать конкуренцию среди работников, что способствует увеличению заработных плат», — добавил он.

В ближайшем будущем можно ожидать, что эти профессии останутся на пике спроса и предложат конкурентные зарплаты. Развитие технологических решений и расширение инфраструктуры будут и дальше поддерживать высокий спрос в этих областях, делая их привлекательными для соискателей, резюмировал Кладов.

Ранее россияне назвали желаемую зарплату для своих детей.

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