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В ФРГ заявили об увеличении военного бюджета

Клингбайль: бюджет на оборону Германии будет увеличен до €62,4 млрд
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Wolfgang Rattay/Reuters

Вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль заявил, что бюджет на оборону Германии в 2025 году будет увеличен до €62,4 млрд. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Клингбайля, кабинет министров ФРГ принял проект федерального бюджета на 2025 год, а также бюджетные критерии на 2026 год и финансовый план до 2029 года.

«Мы увеличиваем расходы на оборону в федеральном бюджете примерно до 62,4 млрд евро в этом году. Вместе с остальными федеральными расходами на оборону получается уже в этом году достичь целевого показателя НАТО в 2,4% от ВВП», — поделился министр.

Кроме того, в 2025 году бундесвер получит 10 тысяч дополнительных мест для военнослужащих, что является «четким сигналом усиления войск».

До этого министр обороны Германии Борис Писториус планирует увеличить ежегодные оборонные расходы страны до более € 60 млрд.

В марте 2025 года глава блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, назначенный накануне канцлером Германии, заявил о достижении договоренности с партией «Зеленые» по вопросу увеличения государственных заимствований. Он отметил, что вырученные средства будут направлены на финансирование оборонного бюджета и инфраструктурных проектов.

Ранее структуры Евросоюза столкнулись с несогласием из-за оборонных расходов.

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