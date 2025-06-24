Вице-премьер Патрушев рассказал, почему в России подорожал картофель

Вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил в интервью «Комсомольской правде», что рост цен на картофель в России связан с большим урожаем в 2023 году, после чего отмечалось неоправданное падение стоимости на него.

Патрушев добавил, что неоправданное падение стоимости картофеля поставило отрасль на грань рентабельности. Урожай 2024 года оказался сравним с тем, который был в 2022 году, поэтому стоимость начала расти.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин говорил, что к сентябрю 2025 года цены на картофель, лук и томаты в российских магазинах снизятся в 2–2,5 раза, на свеклу, капусту и морковь — на 35–40%, а на огурцы — на 30–35%.

По данным Росстата, Минсельхоза РФ и региональных органов статистики, 1 кг картофеля в российских магазинах стоит около 56 рублей, лук — примерно 72–73 рубля, капуста — 74–76 рублей. Свекла и морковь в среднем обходятся в 48–49 рублей за 1 кг, хотя по моркови наблюдается заметный разброс: в некоторых регионах, например в Свердловской области, цена достигает 77 рублей.

Ранее сообщалось, что в России подорожали морковь и бананы.