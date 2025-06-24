На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вице-премьер Патрушев рассказал, почему в России подорожал картофель

Вице-премьер Патрушев объяснил рост цен на картофель их неоправданным падением
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил в интервью «Комсомольской правде», что рост цен на картофель в России связан с большим урожаем в 2023 году, после чего отмечалось неоправданное падение стоимости на него.

Патрушев добавил, что неоправданное падение стоимости картофеля поставило отрасль на грань рентабельности. Урожай 2024 года оказался сравним с тем, который был в 2022 году, поэтому стоимость начала расти.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин говорил, что к сентябрю 2025 года цены на картофель, лук и томаты в российских магазинах снизятся в 2–2,5 раза, на свеклу, капусту и морковь — на 35–40%, а на огурцы — на 30–35%.

По данным Росстата, Минсельхоза РФ и региональных органов статистики, 1 кг картофеля в российских магазинах стоит около 56 рублей, лук — примерно 72–73 рубля, капуста — 74–76 рублей. Свекла и морковь в среднем обходятся в 48–49 рублей за 1 кг, хотя по моркови наблюдается заметный разброс: в некоторых регионах, например в Свердловской области, цена достигает 77 рублей.

Ранее сообщалось, что в России подорожали морковь и бананы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами