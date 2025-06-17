В России подорожали морковь и бананы

Экономист Абрамов: морковь в России подорожала более чем на 9% за неделю

С 7 по 14 июня в российских магазинах подорожали морковь (+9,1% по сравнению с прошлой неделей) и бананы (+3,6%). Об этом «Газете.Ru» рассказал создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю Индекс Мишек вырос на 0,9% по сравнению с его снижением на 2,2% неделю назад. Инфляция за неделю ускорилась. За неделю выросли цены на морковь и на бананы. Цены на другие товары в индексе не изменились. В годовом выражении Индекс Мишек увеличился на 2,8%, год к году темпы роста цен тоже повысились. За год выросли цены на апельсиновый сок J7 (+31,8%), самый дешевый белый хлеб (+16,8%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+10,0%), подсолнечное масло «Олейна» (+7,8%), сельдь «Матиас» (+5,9%), морковь (+3,4%) и плавленый сырный продукт «Фетакса» (+0,5%)», — отметил Абрамов.

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За год подешевели детский мармелад «Fruit-Tella» (–11,0%), бананы (–9,4%), бюджетные куриные тушки (–7,9%), чай черный «Акбар» (–4,9%), сливочное масло «Домик в деревне» (–2,4%) и яйца «Окские» категории С1 (–2,0%).

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

По данным Минэкономразвития, с 3 по 6 июня годовая инфляция в России ускорилась с 9,66% до 9,71%.

Ранее сообщалось, что в России подорожало молоко.