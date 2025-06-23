Россиянам пообещали резкое снижение цен на овощи

К сентябрю 2025 года цены на картофель, лук и томаты в российских магазинах снизятся в 2–2,5 раза, на свеклу, капусту и морковь — на 35–40%, а на огурцы — на 30–35%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Ключевой фактор, который окажет позитивное воздействие на снижение цен — сбор свежего урожая и наполнение рынка внушительным объемом отечественной продукции. Также считаю крайне важным, чтобы отечественные аграрии позаботились о последующем хранении собранного урожая: это позволит обеспечить приятные цены на овощи в течение длительного периода времени», — отметил Балынин.

По данным Росстата, Минсельхоза РФ и региональных органов статистики, 1 кг картофеля в российских магазинах стоит около 56 рублей, лук — примерно 72–73 рубля, капуста — 74–76 рублей. Свекла и морковь в среднем обходятся в 48–49 рублей за 1 кг, хотя по моркови наблюдается заметный разброс: в некоторых регионах, например в Свердловской области, цена достигает 77 рублей. Самыми дорогими остаются тепличные овощи — огурцы и томаты. Огурцы стоят от 202 до 304 рублей за 1 кг, а помидоры — в пределах 214–270 рублей.

Ранее сообщалось, что в России подорожали морковь и бананы.