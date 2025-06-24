В России ответили, когда нормализуются цены на яйца

Доцент Лебединская: цены на яйца в России нормализуются во второй половине года

Цены на яйца в России могут стабилизироваться во второй половине 2025 года. Об этом Life рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

По ее словам, стоимость этой продукции остается низкой на фоне избытка продукции крупных хозяйств, что указывает на надвигающуюся «ценовую войну». Она отметила, что на фоне конкуренции на рынке компании снижают цены, иногда в ущерб качеству и инвестициям. Эксперт напомнила, что для стабилизации ситуации российское правительство в 2025 году планирует освободить от таможенных пошлин импорт до 160 тыс. тонн мяса домашних кур, что должно дополнительно повлиять на ценообразование.

Лебединская отметила, что подобные меры должны способствовать снижению давления со стороны крупных игроков. При этом она уточнила, что долгосрочная стабильность рынка зависит также от развития внутреннего производства.

Telegram-канал SHOT до этого писал, что стоимость десятка куриных яиц в России упала почти в четыре раза — до 32 рублей. Как объяснил независимый эксперт Александр Корбут, главной причиной резкого падения цен на яйца стало снижение спроса на них со стороны покупателей.

Ранее сообщалось, что упаковки по 10 яиц могут исчезнуть из российских магазинов.