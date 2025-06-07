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Упаковки для 10 яиц могут исчезнуть из российских магазинов

Mash: в России поставщики могут отказаться от лотков для десятка яиц из-за исков
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Shutterstock

С российских прилавков могут пропасть упаковки для десятков яиц. Об этом сообщает Mash.

Как пишет Telegram-канал, московская компания «Айкю-Пак» получила патент на рассчитанный на 10 яиц лоток и теперь подает иски против тех, кто продает в нем свою продукцию. Так, она потребовала 2,5 млн руб. за использование упаковки от Окской птицефабрики, крупнейшего поставщика яиц в московский регион, и отказа от дальнейшего использования своей тары.

Согласно публикации, суд взыскал деньги с ответчика, но пока не запретил использовать лотки. Однако на Окской птицефабрике допустили, что откажутся от них.

В 2022 году студия российского блогера и дизайнера Артемия Лебедева отсудила у барнаульской компании «АС-Агро» 300 тыс. рублей через Арбитражный суд. Причиной иска стал дизайн упаковки яиц «Павловское», в котором студия Лебедева заметила сходство со шрифтом своего авторства. Суд удовлетворил требования московских дизайнеров частично: студия Артемия Лебедева требовала взыскать с ООО «АС-Агро» 1 млн руб.

Ранее Nike подала в суд на New Balance за воровство технологии производства кроссовок.

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