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В РФ сообщили о резком падении цен на яйца

SHOT: стоимость яиц в России снизилась почти в четыре раза
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Стоимость десятка куриных яиц в России упала почти в четыре раза — до 32 рублей. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Как объяснил независимый эксперт Александр Корбут, главной причиной резкого падения цен на яйца стало снижение спроса на них со стороны покупателей.

«Спрос не потянул предложение: чтобы оставаться на плаву, компании пошли на вынужденное понижение цен», — отметил эксперт.

Кроме того, еще одной причиной удешевления яиц является высокая стоимость утилизации этого товара для компаний.

По данным SHOT, Ассоциация экспертов рынка ритейла и Россельхознадзор также подтвердили информацию о снижении цен на яйца. Они сообщают, что понижение цен на яйца действительно происходит по всей стране.

Стоимость яиц начала резко падать с мая этого года. 12 июня Росстат сообщил, что цены на яйца в России вернулись к уровню 2023 года. Согласно информации ведомства, в апреле десяток яиц в РФ стоил 102,8 рублей. При этом в мае их цена упала до 96,5 рубля. По словам аналитиков, такой низкой стоимости яиц не наблюдалось в стране два года.

Яйца являются одним из ключевых продуктов в потребительской корзине россиян. По данным Росстата, в среднем жители РФ съедают 237 штук в год.

Ранее сообщалось, что в России подорожало молоко.

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