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Рубль немного укрепился к юаню

Рубль укрепился к юаню на подготовке экспортеров к налоговым выплатам
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Global Look Press

По итогам торгов в понедельник, 23 июня, на Московской бирже китайский юань подешевел, в то время как российский рубль укрепился на фоне подготовки экспортеров к предстоящим налоговым выплатам. Им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, НДПИ, страховые взносы, налог на прибыль и акцизы в следующий понедельник, 30 июня, сообщает «Интерфакс».

К 19:00 курс китайской валюты составил 10,8695 рубля, что на 2,9 копейки ниже, чем на момент закрытия предыдущих торгов.

На основании данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных в период с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ установил официальный курс доллара на 24 июня на уровне 78,2923 рубля, что на 20,93 копейки ниже предыдущего значения, и снизил курс евро на 29,68 копейки, до 89,8388 рубля.

«Поддержку рублю оказывал существенный рост цен на нефть, произошедший на фоне появления новостей относительно участия США в конфликте на Ближнем Востоке. Китайский юань подорожал на 0,04%, до 77,27 рубля. По данным фьючерсов на Мосбирже, курс доллара снизился на 0,63%, до 78,5 рубля, а евро подорожал на 0,14%, до 90,14 рубля», — прокомментировал ситуацию на рынке аналитик компании «ТКБ Инвестмент партнерс» Максим Гладских в интервью агентству.

Управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов прогнозирует, что на текущей неделе курс валютной пары «юань-рубль» останется в диапазоне 10,5–11 рублей за юань.

Попов также отметил в своем комментарии, что поддержка рубля на достаточно высоких уровнях сохранится.

До этого директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко спрогнозировал для «Газеты.Ru», что на этой неделе курс доллара составит 78–80 рублей, евро — 90–92 рубля, юаня — 10,75–11 рублей.

Ранее эксперт объяснил, какие факторы будут влиять на курс юаня в конце июня.

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