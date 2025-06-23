Эксперт объяснил, какие факторы будут влиять на курс юаня в конце июня

Юань относительно стабилен на Московской бирже, однако геополитическая повестка, способная в любой момент скорректировать расстановку сил на валютных рынках, по-прежнему в центре внимания. Об этом в беседе с РИАМО сообщил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

В числе факторов, оказывающих негативное влияние на курс китайской валюты, — сохраняющаяся неопределенность в сфере недвижимости КНР. Из позитивных моментов — плодотворный диалог между Москвой и Пекином, отметил эксперт.

«В фокусе внимания — последствия ожидаемого рынком решения Народного Банка Китая (НБК) оставить ставку среднесрочного кредитования неизменной, а также данные Национального бюро статистики Китая, показавшие рост промышленного производства в мае на 5,8% в годовом сравнении», — сказал Тимошенко.

Согласно его прогнозу, торговый диапазон юаня с 23 по 27 июня составит 10,75-11,00 рублей.

Аналитик также спрогнозировал курс доллара и евро на текущую неделю. Американская валюта будет торговаться в диапазоне 78-80 рублей, европейская — на отметках 90-92 рубля.

По его словам, на стороне рубля по отношению к зарубежным валютам остается неопределенность на энергетическом рынке и перспективы дальнейшего роста цен на нефть из-за геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

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